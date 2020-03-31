GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi

Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi
ISPARTA
G.Tarihi: 31.03.2020 20:33
157 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Koronavirüse yakalanan işçi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi
Dünyayı saran corona virüs (Kovid-19) salgını, iş hukukuyla ilgili yeni konuları gündeme getirdi. Hasta olan ya da Corona virüs semptomlarını gösteren işçilerin kesinlikle işe gitmemeleri ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak rapor almaları gerektiğine vurgu yapan hukukçular, işverenin bu nedenle işçiyi işten çıkaramayacağı, bunun İş Yasası'na aykırı bir işten çıkarma olacağına dikkat çekiyor.

üm dünyayı etkileyen corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işverenlerin işçilerinden Kovid-19 raporu isteyebileceği belirtildi. Anayasa'nın 56'ncı maddesi kapsamına göre herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu hatırlatan Avukat Fatih Kalelioğlu, İşveren bütün işçilerinden test yaptırma talebinde bulunabilir. Ücrete tabi ise ücreti de işveren öder. Şu an bulunduğumuz durumu göz önünde bulunduracak olursak, bir iş yerinde işçinin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması, bu işveren ve diğer çalışan işçiler açısından ciddi bir sorun haline gelecektir. Bu sebeple işveren yönetim hakkı dahilinde, ücreti de varsa kendisi karşılamak üzere işçiden bir sağlık raporu veya test isteme hakkına sahiptir" dedi.
 
"İŞÇİNİN KENDİ KUSURU DEĞİL"
Avukat Osman Azak ise şunları söyledi: "Bu virüsün salgına neden olduğu da göz önüne alındığında, işçinin bu hastalığa yakalanmış olması, işçinin kendi kusurundan ve kastından kaynaklanmayacaktır. Diğer çalışanlarını korumak amacıyla bu testi isteyebilir. Burada şöyle bir detay var, işveren kesinlikle işçisinden iş sözleşmesinin devam edip etmeyeceği yönünde koronavirüs testi yaptırmasını talep edemez."
 
İŞTEN ÇIKARILMA DURUMLARI
Hasta olan ya da Corona virüs semptomlarını gösteren işçilerin kesinlikle işe gitmemeleri ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak rapor almaları gerektiğine vurgu yapan hukukçular, işverenin bu nedenle işçiyi işten çıkaramayacağı, bunun İş Yasası'na aykırı bir işten çıkarma olacağına dikkat çekiyor. Bu nedenle işten çıkarılan işçinin işe iade yoluna gidebileceği gibi kıdem ve ihbar tazminatı da dahil olmak üzere tüm yasal haklarını talep edebileceği belirtiliyor. İşverenin koronavirüs salgınına karşı işçileri koruyacak önlemleri almaması ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde işçilerin önlem alınıncaya kadar işi durdurabileceğini ifade eden hukukçular, "İşveren işçilerin sağlığını riske atmayı sürdürüyorsa işçiler, haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir, kıdem tazminatı da dahil olmak üzere tüm yasal haklarını talep ederek işyerinden ayrılabilir" yorumunu yaptı.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: Türkiye'deki Koronavirüste son durum açıklandı
Milli Dayanışma Kampanyasına Başkan Veli Gök'ten 10 TL bağış
Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi
Türkiye'nin yerli solunum cihazı geliyor!
İnfaz düzenlemesi Meclis'te: 90 bin kişi cezaevinden çıkacak
Isparta'daki Gıda Satıcılarına çok önemli duyuru
En lezzetli pastalara çok kolay ulaşın! Ezgi Pastanesi
Aranan 17 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı!
Gözde Balık Evi: ''Balıksız Olmaz!''
Yerli ilaç 4 ay sonra hazır!
Isparta'da sebze ve meyveler evinize geliyor!
Haber: Mahkumlara “korona izni” verilecek
Kısa çalışma ödeneği çağrısı: İşçiler mağdur olacak o şart hemen kaldırılmalı
Neden virüsü alan herkes hasta olmuyor?
Isparta Belediye Başkanı 5 aylık maaşını bağışladı
İL PANDEMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
İçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklaması
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!
Isparta Otogarı sessizliğe büründü
Isırgan otu her derde deva
Ispartalılar evde kal çağrısına uydu
Ticari taksilerle ilgili flaş karar! Bakanlıktan yeni genelge!
Son dakika haberi: Bakan Koca, koronavirüste son rakamları açıkladı! Can kaybı 131'e çıktı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ açıkladı
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!25 Mart 2020
Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktıSokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı28 Mart 2020
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladıBaşkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı27 Mart 2020
Çok önemli duyuru! Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıÇok önemli duyuru! Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları25 Mart 2020
Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! 29 Mart 2020
Son Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyorSon Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor27 Mart 2020
Son dakika Asgari ücret açıklaması: 7 milyar liralık destekSon dakika Asgari ücret açıklaması: 7 milyar liralık destek24 Mart 2020
Riyad, Mekke ve Medine karantinaya alındıRiyad, Mekke ve Medine karantinaya alındı25 Mart 2020
Günün En Önemli Gelişmeleri - HaberleriGünün En Önemli Gelişmeleri - Haberleri25 Mart 2020
Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!27 Mart 2020
​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi26 Mart 2020
Çin’de yapılan otopsilerde ortaya çıktı! Koronavirüs ölümden sonra da yaşama devam ediyorÇin’de yapılan otopsilerde ortaya çıktı! Koronavirüs ölümden sonra da yaşama devam ediyor25 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge28 Mart 2020
Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!28 Mart 2020
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyurulduIsparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu29 Mart 2020
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!30 Mart 2020
Yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç: Sıcak hava koronayı azaltır mı?Yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç: Sıcak hava koronayı azaltır mı?26 Mart 2020
Bakan Koca alınacak 32 bin personelin detaylarını açıkladıBakan Koca alınacak 32 bin personelin detaylarını açıkladı25 Mart 2020
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalarBilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar27 Mart 2020
Isparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske ÜretiliyorIsparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske Üretiliyor26 Mart 2020