Koronavirüse yakalanan işçi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi

Dünyayı saran corona virüs (Kovid-19) salgını, iş hukukuyla ilgili yeni konuları gündeme getirdi. Hasta olan ya da Corona virüs semptomlarını gösteren işçilerin kesinlikle işe gitmemeleri ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak rapor almaları gerektiğine vurgu yapan hukukçular, işverenin bu nedenle işçiyi işten çıkaramayacağı, bunun İş Yasası'na aykırı bir işten çıkarma olacağına dikkat çekiyor.



üm dünyayı etkileyen corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işverenlerin işçilerinden Kovid-19 raporu isteyebileceği belirtildi. Anayasa'nın 56'ncı maddesi kapsamına göre herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu hatırlatan Avukat Fatih Kalelioğlu, İşveren bütün işçilerinden test yaptırma talebinde bulunabilir. Ücrete tabi ise ücreti de işveren öder. Şu an bulunduğumuz durumu göz önünde bulunduracak olursak, bir iş yerinde işçinin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması, bu işveren ve diğer çalışan işçiler açısından ciddi bir sorun haline gelecektir. Bu sebeple işveren yönetim hakkı dahilinde, ücreti de varsa kendisi karşılamak üzere işçiden bir sağlık raporu veya test isteme hakkına sahiptir" dedi.



"İŞÇİNİN KENDİ KUSURU DEĞİL"

Avukat Osman Azak ise şunları söyledi: "Bu virüsün salgına neden olduğu da göz önüne alındığında, işçinin bu hastalığa yakalanmış olması, işçinin kendi kusurundan ve kastından kaynaklanmayacaktır. Diğer çalışanlarını korumak amacıyla bu testi isteyebilir. Burada şöyle bir detay var, işveren kesinlikle işçisinden iş sözleşmesinin devam edip etmeyeceği yönünde koronavirüs testi yaptırmasını talep edemez."



İŞTEN ÇIKARILMA DURUMLARI

Hasta olan ya da Corona virüs semptomlarını gösteren işçilerin kesinlikle işe gitmemeleri ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak rapor almaları gerektiğine vurgu yapan hukukçular, işverenin bu nedenle işçiyi işten çıkaramayacağı, bunun İş Yasası'na aykırı bir işten çıkarma olacağına dikkat çekiyor. Bu nedenle işten çıkarılan işçinin işe iade yoluna gidebileceği gibi kıdem ve ihbar tazminatı da dahil olmak üzere tüm yasal haklarını talep edebileceği belirtiliyor. İşverenin koronavirüs salgınına karşı işçileri koruyacak önlemleri almaması ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde işçilerin önlem alınıncaya kadar işi durdurabileceğini ifade eden hukukçular, "İşveren işçilerin sağlığını riske atmayı sürdürüyorsa işçiler, haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir, kıdem tazminatı da dahil olmak üzere tüm yasal haklarını talep ederek işyerinden ayrılabilir" yorumunu yaptı.



