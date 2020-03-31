Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüste son durum!
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi.
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın 31 Mart tarihli yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'deki güncel durumun aktarıldığı tabloya yeni vaka sayısı 2 bin 704 olarak açıklanırken ölüm sayısı ise 46 olarak duyuruldu.
Bakan Koca, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." açıklamasında bulundu.