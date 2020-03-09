Başlama Zamanı : 09-03.2020 19:00 TSİ Bitiş Zamanı :10.03.2020 18:00 TSİYapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/saat) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.