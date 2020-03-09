ANALİG YÜZME GRUP MÜSABAKALARI SONA ERDİ

İL KIZ-ERKEK TAKIMIMIZ ÇEYREK FİNALDE

ISPARTA KARMASI ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

SDÜ “ANALİG Yüzme Grup Müsabakaları”na Ev Sahipliği Yaptı

İlimiz ev sahipliğinde 9 ilden 250'ye yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme grup müsabakaları sona erdi.Grup müsabakalarında mücadele eden İl Karması takımımız 13 Erkekler 1’nci, 13 Yaş Kızlarda 2’nci, 14 Yaş Erkekler 1’nci, 14 Kızlar 1’nci olarak, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme grup müsabakaları 7-8 Mart 2020 tarihleri arasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme havuzunda gerçekleştirildi.Grup müsabakaları seremoni töreniyle başladı. Törende kahraman şehitlerimiz anıldı. 2 gün süren yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi.Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.Seremoni töreninde yerini alan ve müsabakaları yakından takip eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, geleceğin yıldızlarını illerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, " Yüzmeye yakışır çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen sporcu ve yöneticilere katkılarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.ANALİG Yüzme Grup müsabakalarında ilimiz sporcularımızın performansı göz doldurdu.Isparta Karması 13 Yaş Kızlarda 2’nci, 13 Erkekler 1’nci, 14 Yaş Erkekler 1’nci, 14 Kızlar 1’nci olarak, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları” sona erdi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’in açış konuşması ile başlayan müsabakalarda, ülkemizin farklı illerinden katılan 300’e yakın sporcu kıyasıya mücadele etti.İki gün süren müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.ANALİG Yüzme Grup müsabakalarında ilimiz sporcularımız büyük başarı gösterdi. Isparta Karması “13 Yaş Kızlar” da ikinci, “13 Yaş Erkekler” de birinci, “14 Yaş Erkekler” de birinci, “14 Yaş Kızlar” da birinci olarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.