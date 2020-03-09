Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Bakan Pakdemirli’ye Fahri Doktora Payesi

ISUBÜ’NÜN İLK FAHRİ DOKTORA PAYESİ BAKAN PAKDEMİRLİ’YE VERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin davetlisi olarak Isparta’ya geldi. Havalimanında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milletvekili Recep Özel, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, Iyaş Park Kongre Merkezine geçti.ISUBÜ Senato üyelerince karşılanan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilenpayesi takdim törenine katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda ISUBÜ tanıtım filmi Orman Bakanlığı tanıtım filmi gösterime sunuldu.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler yaptığı açılış konuşmasında; “Öncelikle Fahri Doktora Payesi verilmesi törenimize teşrifleriniz için hepinize teşekkür eder, hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Sözlerime başlarken öncelikle geçen hafta Suriye-İdlib’de hain hava saldırısında şehit düşen askerlerimize ve tüm şühedeya Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vesile ile Bahar Kalkanı Harekatı’nın başarıya ulaşması için askerlerimize güç-kuvvet vermesini ayaklarına taş bile değmemesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Sayın Bakanım değerli misafirler; sözlerimi iki bölüm halinde gerçekleştirmek istiyorum. İlk olarak Bakanlığımızın görev alanına giren ve 207 üniversite içerisinde sadece bizim üniversite içerisinde yer alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakültelerimiz genelinde tarımsal sektöre ilişkin görüşlerimiz ve İkinci olarak fahri doktora payesi verilmesine ilişkin üniversitemiz senato kararını arz edeceğim. Dünya’nın önünde duran temel sorunların başında, hızlı nüfus artışına karşın artırılamayan tarım toprakları ve insanların beslenmesi sorunu gelmektedir. Tarım yapılabilecek alanların nüfus artışına göre çoğaltılması mümkün olmadığına göre, mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmektedir. İşte bu bağlamda tarımsal eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemi her geçen gün daha da değer kazanmaktadır. Tarım sektörünün son yıllarda Dünya’daki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de hızla büyüme kaydetmesi, tarımsal eğitiminin ve kalitesinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bugün ülkemiz sahip olduğu genç nüfusu, tarıma elverişli ekolojisi, cefakar çiftçilerimiz, dinamik özel sektörü, bilgili akademisyenleri ve başta Tarım ve Orman Bakanı olarak sizin ve Bakanlık teşkilatlarında görev yapan mühendislerimizin gayretli çalışmaları sayesinde Dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi konumu sürdürülebilir halde devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 3. Tarım Şurasında belirttiği gibi, temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılık, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Bu açıdan tarımın stratejik bir sektör olduğu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulmuştur. Bu konumu daha ileriye taşımak amacıyla Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakültelerimizin uygulamalı eğitim kalitesinin ve Ar-Ge olanaklarının iyileştirilmesi adına gayret göstermekteyiz. Sağlıklı bir nesil ve gelecek için balık, sağlıklı bir balık üretimi için de su ürünleri eğitimi son derece önemlidir. Sorun yaşamadan, ihraç edebildiğimiz en önemli hayvansal gıda olarak protein kaynağımız balıktır. 2023 yılı hedefleri içinde planlanan Su Ürünleri ihracatı 1 milyar doları 2019 yılı itibariyle aşmış olup, 2023 hedeflerini 600 bin ton üretim ve 2 milyar dolar ihracat ile revize edilmiştir. Bu anlamda hedeflerinin 3 yıl öncesinden aşan nadir sektörlerden olup bu anlamda müthiş bir başarıya imza atılmıştır. 2019 yılında 3. düzenlenen Tarım Şurasında; su ürünleri üretim ve işleme sektörünün geliştirilmesi, markalaşma, ülkemiz kişi başı su ürünleri tüketiminin artırılması, hem yetiştiriciliğe hem de avcılığa yeni ve alternatif türlerin kazandırılması adına alınan kararlar sektörün geleceği adına takdire şayan kararlar olup, bu sektörün eğitim hizmetkarları olarak bizleri son derece mutlu etmiştir. Çağımızın gündemdeki en önemli sorunlarından biri olan Küresel İklim Değişikliği, kuraklık ve su sorunları, ormanların önemini daha da arttırmaktadır. Dünya nüfusunun % 40’nı barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. Orman ekosistemlerindeki bu büyük tahribat ve olumsuz gelişmeler tüm insanlığın yaşamsal büyük bedeller ödemesine sebep olmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu verilerine göre, Türkiye, orman varlığını artıran dünyadaki ender ülkelerden biri konumuna gelmiştir. Ülke olarak ormanlarımızın kıymetini biliyoruz, fidan dikerek orman alanlarını artırıyoruz. Bakanlığınızın döneminde gıda denetimlerinin artması, gıdalarda trans yağ kullanımı sınırlaması, kırsal kalkınma hibe destekleri, YÖK ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında protokol yapılarak iki kurum arasında işbirliğinin sağlanması, 1380 sayılı ‘Su Ürünleri Kanunu’nda 48 yıl sonra yapılan değişikliklerle düzenlenme sağlanması, “11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes” kampanyası ile dünya rekoru kırılarak ülkemiz genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları, Orman yangınları ile mücadelede etkin çalışma faaliyetleri, 3. Tarım ve Orman Şurası ile önümüzdeki 20 yılın projeksiyonu çizilmesi takdire şayan bulduğumuzu huzurlarınızda ifade etmek isterim. Cuma günü kura çeken 1193 Orman mühendisi ve 2250 Orman muhafaza memurlarının istihdamı için bünyemizde bulunan Orman Fakültesi ve MYO’larımızdaki Ormancılık bölümleri adına çok teşekkür ediyoruz. Aynı teşekkürü yakında almayı planladığınız yaklaşık 1200 mühendis arasında 36 aydan beri kadro bekleyen Su Ürünleri ve Ziraat Mühendislerine de tatminkar sayıda kadro ayrılmasını beklemekteyiz. Son 1 haftada özellikle su ürünleri mühendislerinden başta şahsınız ve bakanlık yetkilileriniz olmak üzere binlerce tweet aldığınızı biliyorum. 2 hafta önce bakanlığınızda Su ürünleri Fakülteleri dekanlar komisyonu olarak gündeme getirilen su ürünleri mühendislerinin yetki yasasının çıkarılması, kültür balıkçılığına karşı önyargıların giderilerek balık tüketiminin arttırılması için çalışmaların yapılması, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin daha çok özelleştirilerek etkin çalışma alanı oluşturulması, odun dışı orman ürünlere daha çok önem verilmesi ve ürünlerin ülkemizde işlenmesi, hammadde olarak işleyen sektörün gelişmesi/geliştirilmesi ve Zirai ilaç bayilerini sadece Ziraat Mühendislerinin açabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması konularında da çözüm bulacağınızdan eminim. Öncelikle bizi kırmayarak davetimizi kabul eden başarılı ve tevazu sahibi Sayın Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşriflerinden dolayı hassaten üniversitem ve şahsım adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ailesi olarak, ülkemiz tarım, ormancılık ve su ürünlerine kattığınız değerin bundan sonraki yıllarda da artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ayrıca değerli vakitlerini bize ayıran ve törenimize katılan siz değerli konuklarımıza içtenlikle teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.Rektör Diler, konuşmasının arından Senato kararını okudu ve Bakan Pakdemirli’ye binişi giydirip fahri doktora payesini takdim etti.Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Isparta'da Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen Akademik Biniş Töreni ile Kadın Çobanlarımıza Plaket Takdimi Törenlerine katıldı. Törenler öncesi, kendisine tevdi edilen fahri doktora payesini de alan Bakan Pakdemirli, ülke ekonomisi için oldukça stratejik bir konumda bulunan Tarım konusunda üniversitelerin önemi üzerinde durdu. "Üretici-devlet-üniversite-özel sektör işbirliği" ile stratejiler yürütüldüğünü, projeler üretildiğini belirten Bakan Pakdemirli, yalnız teoriye değil, pratiğe de hitap eden uygulamaların başarıya ulaşacağını ifade ederek; "Bizim; az girdi ile en az iki kat ürün verimliliğine ulaşmamız lazım! Bizim; en az alandan en yüksek verimi sağlamamız lazım! Bunu başaran ülkeler, buna "24'üncü Yüzyıl" tarımı diyor! İşte bunun için, bu yüzyıldan bizim de milletçe ve memleketçe geri kalmamamız gerekiyor" dedi. Geçtiğimiz yıl da özelikle üzerinde durulan 'Sürdürülebilir Üretim' konusuna bir kez daha değindi Bakan Pakdemirli. Ülkemizin bu hedefi yakalayabilmesi için üniversitelere ihtiyacı olduğunu belirterek; "Üniversitenin, akademinin, ilmin ve eğitimin tarımda ne derece önemli olduğunu, ekonomi doktoru olduğum kadar, bir çiftçi olarak da çok iyi biliyorum. Şunu da iyi biliyorum ki: Üniversiteler, ülkelerin istikbalidir! İstikbal de; sağlam bir tarih bilinci ve vizyoner bir hedefler silsilesi ile mümkün olabilir! Elbette bizim geçmişten öğreneceğimiz çok şey var. Biz nerede yitirdiysek ilmi, orada arayacağız. Nerede kaybetmeye başladıysak zaferlerimizi, o meydanda bulacağız" dedi.Bakan Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde gençlere, "Analitik düşünün, teori ve pratiği beraber yürütün, dil ve teknoloji kullanmayı mutlaka öğrenin" nasihatinde de bulundu.Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin şahsıma tevdi ettiği fahri doktora payesi vesilesiyle büyük bir nezaket örneği gösteren Rektörümüz Sn. Prof. Dr. İbrahim Diler başta olmak üzere, akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve üniversitemizin personeline teşekkür ediyorum. Üniversitemiz yeni ama hakkeden hızla büyüyen bir üniversite, 28 bin öğrencisi var. Bu üniversitenin mensubu olmayı son derece değerli buluyorum. Gönlüm ve kalbim ve aklım Isparta’da. Bundan sonra benim ikinci memleketim Isparta. Bizim, Türk Milleti olarak kendine güvenen, ayakları yere basan, cabbar profillere ihtiyacımız var. Bunun içinde hem kendimizi iyi yetiştireceğiz, hem de evlatlarımızı iyi yetiştiriyor olacağız. Rektörüme, bu doktora için çok teşekkür ediyorum. Üniversite adresim değişmiştir. 81 ilin bakanı olmama rağmen bundan böyle Isparta’nın yeri bende önceliklidir. ” dedi.Gönen Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü, Öğr. Gör. Dr. Elif Bayrak Kaya tarafından hazırlanan portre Rektör İbrahim Diler tarafından Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ya takdim edildi.Bakan Pakdemirli, TBMM Başkan Vekili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Recep Özel ve Rektör İbrahim Diler tarafından Kadın Çoban Fatma Özdemir (Gönen/Merkez) , Havva Kündük (Gönen/Merkez), Züheyla Bağcı- (Gönen/Merkez) Alime Özdemir (Gönen/Merkez) Havva Alanlı (Gönen/Merkez), Şevkiye Can (Isparta Çünür) ve Aysel Köse’ye (Isparta Aliköy) ödüller verildi.Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler sektör toplantısına katılmak üzere tören alanından ayrıldı.