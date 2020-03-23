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Kronik hastalık nedir? Risk altında olan kronik hastalıklar hangileridir?

Kronik hastalık nedir? Risk altında olan kronik hastalıklar hangileridir?
ISPARTA
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Kronik hastalıklar, kişilerin yaşam standartlarının düşmesine neden olan ve kontrol altında tutulması gereken uzun süreli hastalıklardır. Tek başına büyük bir tehlike saçan korona virüs, başka kronik hastalığı olan kişilere bulaştığında daha büyük tehlikelere neden olmaktadır. İşte insanları corona virüse karşı dirençsiz bırakan kronik hastalıklar

Kronik hastalıklar, kişilerin ömürleri boyunca kalıcı olarak yaşadıkları hastalıktır. Bazıları genetik faktörlerden dolayı farklı kronik hastalıklarına yakalanırken bazıları ise sonradan yakalanmaktadır. Kronik hastalıklar, doktorların gözetimi altında belli aralıklarla kontroller sağlanarak kişilerin sağlık durumu denetim altında tutulur. Bu süreç bazen ömür boyu sürerken bazen belli bir tedavi süreci tamamlandıktan sonra iyileştirme sağlanabilir. İyileşmiş olan hastalar dahi hastalığın tekrarlama riskine karşı kontrol altında tutulması gerekmektedir. 
Corona virüsün tüm dünyayı etkisi aldığı şu günlerde kalp, akciğer ve solunum hastalıklarına sahip kişilerin kendilerine daha dikkat ederek virüse karşı muhafaza etmeleri gerekmektedir. Virüsün yayılma hızı bu hastalıklara sahip olan kişilerde daha hızlı olduğu uzmanlar tarafından tespit edilmektedir. Risk grubunda olan 60-65 yaş üstü kişilerin ve kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini izole ederek dikkatli olmaları çok önemlidir. Corona virüs, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere bulaştığında daha çabuk yayılarak iç organları işlevsiz bırakan bir hastalıktır. Hal böyle olurken kronik rahatsızlığı olan kişilerin vücut direnci daha az olduğundan virüse daha çabuk teslim olarak ciddi sonuçların oluşmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı kronik hastalığı olanların kendilerini virüsten korumaları için beslenmeden yaşam alanlarının temizliğine kadar çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR?
Kronik hastalık, kişilerin doğuştan ya da sonradan sahip oldukları ve uzun süreli devam eden hastalıklardır. Bazen ömür boyunca süren hastalıklar doktor kontrolünde ilaç ve diğer alternatif tedavi yöntemleriyle denetim altında tutulmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden kronik hastalıklar son aylarda büyük bir tehlikeyle dünyaya yayılan corona virüsün etkisiyle ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden bazı kronik hastalıklar şöyledir:
- Astım
Bronşit
- Verem
- Zatürre
KOAH
Hipertansiyon
Kalp ritim bozukluğu
Diyabet

RİSK ALTINDA OLAN KRONİK HASTALAR
Herhangi bir hastalığı olmayan kişilerin corona virüs yakalanma tehlikesi, kronik hastalığı olan kişilere göre daha azdır. Özellikle astım, bronşit, verem, zatürre gibi solunum yolu hastalıklarına sahip olan kişilerin büyük risk altında olduğu uzmanlar tarafından duyurulmuştur. Solunum yoluyla bulaşan corona virüs, direkt olarak akciğere yapışarak ciğerlerin su toplayarak nefesin kana karışmasını engeller ve hastanın nefes darlığı yani boğularak ölmesine neden olmaktadır. 
Akciğerlerden sonra diğer organlara yayılan virüs, kalbe sıçrayarak zaman içinde kalbi işlevsiz bırakır ve insanların aniden ölmesine neden olur. Bundan dolayı kalp – damar, yüksek tansiyon hastalığı olan kişilerin de risk grubunda yer aldığı duyurulmaktadır. 
60-65 yaş üstü kişilerin bağışıklık sistemi zayıf olduğundan ve yaşları itibariyle herhangi bir hastalığa sahip olduklarından en tehlikeli risk grubunda yer almaktadırlar. Bu kişilerin kendilerini izole ederek evlerinden çıkmamaları çok önemlidir. 60-65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin kalabalık ortamlarda bulunması virüse yakalanma olasılıkları daha güçlüdür. Bundan dolayı bu kişilerin evlerinde kalarak hem kendilerini hem de çevresindekilerinin sağlıklarını tehlikeye atmamaları gerekmektedir.
KRONİK HASTALIĞI OLAN KİŞİLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Kronik hastalar, kendilerine sağlıklı bireylerden daha özenle koruması ve dikkat etmesi gerekmektedir. Hastalığın yayılmaya devam ettiği bu günlerde evlerden çıkmayarak kendilerini muhafaza etmeleri gerekmektedir. Özellikle solunum yolu hastalığı olan kişilerin yaşam alanlarını sık sık havalandırmaları çok önemlidir. Beslenmelerine dikkat ederek bağışıklık sistemini güçlendiren mevsiminde ve sağlıklı besinlerin de tüketilmesi tavsiye edilmektedir. 
 
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