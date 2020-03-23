Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bakan açıklama yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs tedbirleri kapsamında emeklilerin rahatlaması için emekli ikramiyelerinin erken ödeneceğini duyurdu. Peki 2020 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?



Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli ikramiyelerinin tarihleri belli oldu. Emeklilerin için önemli ek gelir kaynağı olan emekli ikramiyeleri hakkında açıklama Cumhurbaşkanımız, "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi. Peki emekli



1.000 TL İKRAMİYE BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARDA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaptı. Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için Mayıs ayında ödenmesi gereken 1.000 TL bayram ikramiyelerini Nisan ayında vereceğiz." dedi.



RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılı Ramazan'ın ilk günü 24 Nisan 2020 'dir. 24 Nisan 2020 Cuma günü vatandaşlar ilk Ramazan orucunu tutacaklar. Ramazan bayramının ilk günü ise 24 Mayıs 2020 Pazar.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Seçim öncesi yapılan açıklamada emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1000 TL olacağına yer verilmişti. Resmi Gazete 'de yayımlanan hükümde ise zam yapılması detayına yer verilmemiş ve her bayram öncesi emeklilere 1000 TL sabit ikramiye ödemesi yapılacağı kararlaştırılmıştı.



YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Ödemenin yapıldığı tarihe kadar aylığı bağlananlar bayram ikramiyesinden yararlanacak.



HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

- SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

- Şehit yakınları ve gaziler

- Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı alanlar

- Şampiyon sporcular,

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.



