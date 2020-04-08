MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
SDÜ Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı, TUBİTAK STAR Programı başvuruları hakkında önemli bir detayı paylaştı.
''COVID19 ile mücadele kapsamında gerçekleşecek araştırma projeleri için TUBİTAK STAR Programı başlıyor. Stajyer Araştırmacı Burs Programı; lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası tüm dönemlere açık olacak. ''
COVID-19 ile Mücadeleye Gençlerimizi de Dahil Ediyoruz!
Ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR - Stajyer Araştırmacı Burs Programını çağrıya açıyoruz.
COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyoruz.
Bu doğrultuda, ülkemizde COVID-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını bekliyoruz.
"Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dediğimiz bu dönemde, araştırmacılarımızın işbirliği yapma potansiyelini artırmayı amaçlayan çağrımıza başvurular 08.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.
STAR - Stajyer Araştırmacı Burs Programı çağrı duyurusu için tıklayınız.
Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) program web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.