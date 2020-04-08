Bakan duyurdu: 70 yıllık hayal gerçek oluyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından duyurdu:
Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz.