Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu Duyurusu

08.04.2020Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme sahiptir.Bu amaçla, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların ve Koronavirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi için ilimizde Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında “Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.Bu doğrultuda ilimize diğer illerden gelen ve ilimizden diğer illere giden mevsimlik tarım işçilerinin seyahatleri ilgili Valiliklerin iznine bağlıdır.Mevsimlik tarım işçilerinin ilimize gelişinde veya talep halinde ilimizden çıkışında her iki İl Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline hareket ettirilecektir.İlimizde hali hazırda çalışmakta olan mevsimlik tarım işçileri İl/İlçe Sağlık Müdürlüğünce gerekli kontrollerinin yapılarak sorun tespit edilmeyenler Covid-19 hastalığı korunma kurallarına uymak şartıyla çalışmalarına devam edecektir.İlimize gelen mevsimlik işçilerin konaklayacağı alanların belirlenmesine ve temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirlerin yanı sıra Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için de ilgili kurumlar gerekli tedbirleri alacaktır.