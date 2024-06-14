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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Ziyaretinde ITSO’da İş Dünyası ile Buluştu ve SDÜ'den Fahri Doktora Aldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Ziyaretinde ITSO’da İş Dünyası ile Buluştu ve SDÜ'den Fahri Doktora Aldı
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Ziyaretinde ITSO’da İş Dünyası ile Buluştu ve SDÜ'den Fahri Doktora Aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta ziyaretinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ITSO) iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz olduğunu vurguladı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de barışın anahtarı olduğunu belirtti.

ITSO’daki temaslarının ardından Süleyman Demirel Üniversitesi’ne (SDÜ) geçen Cumhurbaşkanı Tatar’a, üniversite senatosu tarafından verilen Fahri Doktora payesi, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan tarafından takdim edildi. Bu onura layık görüldüğü için teşekkür eden Tatar, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in Kıbrıs halkı üzerindeki sevgi ve saygısına değindi.

Tatar, konuşmasında, "Kıbrıs Türkü’nün tarihi, sizin de tarihinizdir. Kıbrıs, Osmanlı’dan kalan bir emanettir ve milli mücadelemizin simgesidir" ifadelerini kullandı. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin öncülüğünde her türlü ulusal baskıya göğüs gerdiklerini belirtti.

20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın KKTC’nin temellerini daha da güçlendirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın tüm Turan devletlerinin Doğu Akdeniz’e açılan kapısı olduğunu ifade etti.

Program, Cumhurbaşkanı Tatar ve katılımcıların aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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