: “Sizlere ne teşekkür etsem azdır”Vali Ömer Seymenoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi’ni ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle buluştu. Ziyarette kendisinin de gazi çocuğu olduğunu söyleyen Başkonsolos Topçu, şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.Vali Seymenoğlu ve Başkonsolos Topçu, geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan ve her iki derneğin birlikte hizmet aldığı modern dernek binasını gezerek dernek başkanları Ahmet Yaşar Ayyıldız ve Ali Savcı’dan bilgi aldılar. Başkonsolos Topçu ve beraberinde bulunan Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Vural Önal her iki derneğe plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.Geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret eden Başkonsolos Topçu’ya derneklerden ve Kıbrıs Gazilerinden bahsettiğini söyleyen Vali Seymenoğlu “Başkonsolosumuz da sizleri ziyaret etmek istediğini, kendisinin de Kıbrıs Gazisi çocuğu olduğunu söyledi. Bizler de çok iyi olacağını düşünerek buraya geldik. Ben ziyaretinden ötürü Başkonsolosumuza teşekkür ediyorum. Ben, her zaman zaten sizlerle beraberim, bu vesileyle hepinize uzun ömür, sağlık ve sıhhatli yeni bir yıl diliyorum. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ise “Benim için onur verici bir durum sizlerle birlikte olmak. Sağ olsun valimiz bunu bize sağlamıştır. Ben 1974 çocuğuyum, ben savaş çocuğuyum. Sizler oraya gelmeden 6 ay evvel doğmuşum. Benim babam da bir Mücahit. 21 Aralık, bugünün anlamı çok önemli bizim için işte 1963 yılında Kanlı Noel’in başladığı, Rumların, Kıbrıs Türkü’ne, adadaki Türklüğü yok etmek için ilk silahı patlattığı gündür. Ayrıca KKTC’de 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler haftası olarak anılıyor. O bakımdan bugün sizlerle birlikte olmak bizler için çok önemli.Sizler gibi babam da Gazi, Kıbrıs Türk Mücahidi, babamın bana her zaman şu şekilde öğüdü olmuştur hep. ‘Oğlum biz çok acılar çektik,11 yıl cefa çektik, hiç dinmedik direndik, mücadele ettik bu toprakları sizlere emanet ettik. Yüzünüz her zaman kuzeye baksın, Gözümüz hep kuzeyde kalsın, Anavatan hep sizi bağrına basar. Siz de anavatanı bağrınıza basacaksınız.’20 Temmuz da bizim için Kıbrıs Türkü için çok önemli. Neden Çünkü 11 yıl direnişe dayanan yok olmamak için mücadele eden ve o zamanın şartlarında, tabii ki bildiğiniz gibi öyle silahlar yani makineli tüfeklerle değil işte su borularıyla inşa ettikleri araçlarla, silahlarla on binlerce Yunan’a karşı gelen Kıbrıs Türk Mücahitlerinin direnişinin sonrasında taçlandırılan en önemli gündür 20 Temmuz günü. 20 Temmuz günü Kıbrıs Türkü’nün özellikle Anavatan’dan gelecek olan kurtuluş gününün kendisidir. Gözler hep kuzeyi gösterirdi beklerdi Kıbrıs Türkü en sonunda bu sizlerle birlikte gerçekleşti ve Kıbrıs Türkü kurtuldu. Yavru Vatan her zaman Anavatan’la birlikte olur, hiçbir yavru anasından ayrılmaz hep yanında durur, etle tırnak gibidir.Bugün sadece gazilerimiz değil aynı zamanda şehit ailelerimiz de burada. Gerek Kurtuluş Savaşı olsun gerek terörle mücadele olsun gerek Kıbrıs Barış Harekatı'nda olsun gözlerini vatan için kırpmadan feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Acılı ailelerine sabırlar dilerim. Onlar olmasa biz bu günleri yaşayamazdık. Sizler olmasanız Kıbrıs Türkü bugünleri yaşayamazdı, bizler yaşayamazdık. Onun için size ne kadar teşekkür etsem Kıbrıs Türk Halkı adına ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu nedenle böyle heyecan içinde, coşku içinde sizlere geldim. Sizlerin hatıralarını dinleyeceğim” şeklinde konuştu.Ardından Kıbrıs Gazileri, Başkonsolos Topçu ve Vali Seymenoğlu ile uzun uzun sohbet etti, birlikte öğle yemeği yediler.