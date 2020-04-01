Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlarla başladı.

Ödenekten yararlanmak isteyen Edirneliler Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğüne geldi.

Güvenlik görevlileri vatandaşları içeriye sırayla aldı, içeri girenlere sosyal mesafeyi korumaları uyarısı yapıldı.

Sıranın artması da düşünülerek polis bariyerleri ile özel bir giriş alanı da oluşturuldu.

Doğum yılı rakamına göre belirlenen vatandaşlar ödeneklerini içeri belli bir düzende girerek aldı.

Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:



Yaşlı Aylığı



Engelli Yakını Aylığı



Silikozis Aylığı



Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım

Öksüz Yetim Yardımı



Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı



Şartlı Eğitim Yardımı

Çoklu Doğum Yardımı



Engelli Aylığı



