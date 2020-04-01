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1000 lira yardım ödemeleri başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak 1000'er liralık yardım hesaplara geçmeye başladı.

1000 lira yardım ödemeleri başladı!
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlarla başladı.
Ödenekten yararlanmak isteyen Edirneliler Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğüne geldi.
Güvenlik görevlileri vatandaşları içeriye sırayla aldı, içeri girenlere sosyal mesafeyi korumaları uyarısı yapıldı. 
Sıranın artması da düşünülerek polis bariyerleri ile özel bir giriş alanı da oluşturuldu.
Doğum yılı rakamına göre belirlenen vatandaşlar ödeneklerini içeri belli bir düzende girerek aldı.
Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:

Yaşlı Aylığı

Engelli Yakını Aylığı

Silikozis Aylığı

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Şartlı Eğitim Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı

Engelli Aylığı
 
 
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