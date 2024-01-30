İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Projelerini Kamuoyuyla Paylaştı
31 Mart yerel seçimleri için seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, göreve geldiğinde hayata geçireceği projeleri web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
Ahmet Tural'ın projelerini incelemek ve detayları öğrenmek için ahmettural.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Seçim kampanyası sürecinde vatandaşlara yönelik açıklamalarda bulunan Tural, Isparta'ya vadettiği 60 proje arasında sosyal belediyeciliği ön planda tutan bir dizi hizmet bulunuyor. Bu projeler arasında;
31 Mart yerel seçimleri için seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, göreve geldiğinde hayata geçireceği projeleri web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
Ahmet Tural'ın projelerini incelemek ve detayları öğrenmek için ahmettural.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Seçim kampanyası sürecinde vatandaşlara yönelik açıklamalarda bulunan Tural, Isparta'ya vadettiği 60 proje arasında sosyal belediyeciliği ön planda tutan bir dizi hizmet bulunuyor. Bu projeler arasında;
- Sosyal Konut Projesi: Dar gelirli kesimleri uygun koşullarda konut sahibi yapacak olan bu proje ile ekonomik durumu zor olan ailelere destek sağlanacak.
- Yaşlı Kreşi ve Emekli Yaşam Merkezi: Yaşlılara özel hizmetler sunacak kreş ve emekli yaşam merkezi ile yaşlı nüfusun daha iyi şartlarda bakımını sağlamayı amaçlıyor.
- Modern Sosyal Tesis: İsparta'nın sosyal yaşamına katkı sağlayacak modern tesislerin inşası planlanıyor.
- Hasta Yakınlarının Konaklayacağı Alan: Hastanelere yakın konaklama imkanı sunacak alan ile hasta yakınlarının konforu artırılacak.
- Çocuklar İçin Macera Parkı: Çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirebileceği bir alanın oluşturulması hedefleniyor.
- STK Kampüsü: Tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek ve yer sorunlarına çözüm bulacak bir kampüs projesi hayata geçirilecek.
- Engelli Rehabilitasyon Merkezi: Engellilere yönelik özel bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunacak modern bir merkezin kurulması planlanıyor.
- Modern Hayvan Bakım Merkezi: Hayvanseverlere hitap edecek, modern ve güvenli bir hayvan bakım merkezi oluşturulacak.
- GES ve Batarya Üretim Üsleri: Yatırım ve istihdam alanında güneş enerjisi santralleri ve batarya üretim üslerinin kurulması projeleriyle enerji sektörüne katkı sağlanacak.
- Spor ve Kültürel Alanlar: Yeni stadyum, buz pisti, müzik akademisi gibi spor ve kültürel projelerle şehirdeki yaşam kalitesi artırılacak.
- Yeşil Yol ve Trambüs Projeleri: Ulaşımı rahatlatacak yeşil yol ve trambüs projeleriyle şehir içi ulaşım daha efektif hale getirilecek.*
Ahmet Tural'ın projeleri, şehre yapılacak olan katkılar ve vaat edilen hizmetlerle ilgili detaylı bilgileri içermekte olup, vatandaşlara şeffaf bir şekilde sunulmaktadır.