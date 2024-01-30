Bankalarda Yeni Dönem: IBAN Üzerinden Ödeme İste!

Bankalar Yeni Döneme Geçiyor: "Ödeme İste" Uygulamasıyla Para Transferi Artık Daha Kolay

29 Ocak 2024 - Türkiye

Bankacılık sektöründe önemli bir dönemeç yaşanıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle geliştirilen "Ödeme İste" adlı yeni uygulama, para transferlerine getirdiği yeniliklerle dikkat çekiyor. Bu sistemle birlikte artık herhangi bir birey, bankacılık uygulaması üzerinden karşı tarafa ödeme yapma talebinde bulunabilecek.

Yeni Ödeme İste Sistemi Nasıl İşliyor?

Bankaların yeni para transferi sistemi olan FAST/Havale üzerinden alıcı, göndericiden belirlediği miktarı talep edebiliyor. Bu sayede, özellikle borçlu müşteriler, alacaklılarından kolaylıkla ödeme yapmalarını isteyebilecek. Alacaklı, banka üzerinden "Ödeme İste" işlemi başlatarak borçlu müşteriden ödeme talep edebilecek ve borçlu müşteri de bu talebe onay vererek ödeme yapabilecek.

Alacaklı-Borçlu İlişkisinde Yeni Dönem

BKM tarafından yapılan açıklamaya göre, Ödeme İste sistemi, alacaklı müşterinin borçlu müşteriden ödeme talep etmesi üzerine çalışıyor. Bu uygulama, ödeme bekleyen müşterinin bankadan "Ödeme İste" işlemi başlatarak kendisine borcu olan kişinin para göndermesini beklemeden ödeme yapmasını talep etme kolaylığı sağlıyor.

Uygulama Hangi Bankalarda Aktifleşti?

Yeni sistem 22 Ocak 2024 tarihinde Türkiye genelinde 10 bankada aktifleşti. Yapı Kredi, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk bankaları şu anda Ödeme İste sistemini uyguluyor. Zaman içinde diğer bankaların da sisteme dahil olması bekleniyor.

Mobil veya İnternet Üzerinden Kolay Kullanım

Banka müşterileri, bu özelliği bankaların mobil uygulamaları veya internet siteleri üzerinden kullanabilecekler. Ödemeler menüsünde "Ödeme İste" seçeneği ile karşı taraftan belirli bir miktarı talep edebilecekler. Talepten vazgeçme veya onaylama işlemleri de kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

Önemli Not: Bilgi Paylaşımına Dikkat!

Bu yeni özellik sayesinde, IBAN, cep telefonu, banka hesap numarası gibi bilgileri bilen herhangi bir kişi, hızlı ve kolay bir şekilde para talep edebilecek. Kullanıcılar, gelen taleplere dikkatlice yanıt vermeliler. Ödeme İste taleplerine yanıt verme süresi ise 90 gün olarak belirlenmiştir.

Bu yeni uygulama, finansal ilişkilerde yeni bir dönemi başlatarak, özellikle acil para ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde karşılamayı amaçlamaktadır.