İyi Parti Milletvekili Aykut Kaya: Ahmet Tural Güçlü Bir Aday!

Iyi Parti Milletvekili Aykut Kaya, Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural'ın seçim çalışmalarına destek vermek üzere şehre geldi. Kaya, Tural'ın güçlü bir aday olduğunu belirterek, Isparta'ya yapacağı hizmetlere vurgu yaptı.İlk olarak İyi Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Milletvekili Aykut Kaya, Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural ve parti yönetimi ile seçim çalışmaları ve şehrin çözüm bekleyen sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'nın milletvekili olarak görev alacağını ve şehrin sorunlarını Meclis'e taşıyacağını ifade etti.Kaya, geçmiş ziyaretinde Isparta halkının sıcak karşılamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, seçimlerin Türkiye genelinde önemli olduğunu ve Isparta'nın kazanılmasının hedeflendiği iller arasında olduğunu söyledi. Ahmet Tural'ı güçlü bir aday olarak nitelendiren Kaya, Tural'ın seçilmesi durumunda Isparta'ya önemli hizmetler yapacağına inandığını ifade etti.Aykut Kaya, Iyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural ve İl Başkanı İbrahim Tekeli'ye gösterdikleri yakın ilgi ve teveccüh için teşekkür ederek, seçim sürecinde destek vereceğini belirtti.Aykut Kaya, daha sonra Ahmet Tural ve parti yönetimiyle birlikte Davraz Kapalı Pazar yerindeki tuhafiyeci esnafını ziyaret etti. Kaya, esnafın Ahmet Tural'a gösterdiği destekten memnun olduğunu belirterek, esnafın güvenini kazanmanın önemine vurgu yaptı.Ziyaret sırasında, Pazar yerinin çatısının kar yağışından dolayı çöktüğünü ve esnafın mağduriyet yaşadığını gözlemleyen Kaya, Ahmet Tural'ın burayı düzeltme sözü verdiğini ve esnafın sıkıntılarını çözeceğine inandığını ifade etti.Esnafın mağduriyetini dile getiren Kaya, Ahmet Tural'ın göreve gelmesi durumunda bu sorunun çözüleceğini ve Isparta'nın daha güzel bir hale geleceğini belirtti.