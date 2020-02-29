Kariyer ve Tanıtım Günleri Devam Ediyor

Üniversitemizin tanıtım standında, liseden mezun olacak genç öğrencilere ''Kariyer ve Tanıtım Günleri'' çerçevesinde üniversite tercihleri hakkında bilgi aktarımı sağlandı ve tanıtım yapıldı.Tanıtım standı Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi spor salonu, sergi alanında gerçekleştirildi. Standa, Isubü Rektör Vekili Hüseyin Fakir ve Genel Sekreter Sefer Kutlu katılım sağladı.Isparta Kitap Fuarında Standımıza Bekleriz.ISUBÜ ( Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi )