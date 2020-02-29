ISUBÜ ve Isparta Fırıncılar Odası Tarafından Önemli Bir Çalışma Hayata Geçiyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Isparta Meslek Yüksekokulu ile Isparta Lokantacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası arasında Ekmek İsrafının Önlenmesine Yönelik 21-02-2020 tarihinde bir görüşme gerçekleştirildi.Isparta Lokantacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanı Nuri ERDEĞER "Türkiye'de ve Isparta'da ekmek israfının ekonomik değerinin çok ağır olduğunu, Halkımızı ekmek israfının azaltılması ile ilgili nasıl bilinçlendireceğimizle ilgili olarak Üniversitemiz ile geliştireceğimiz proje ile bu israfı en aza indireceğimizi umut ediyorum" dedi.ISUBÜ Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah SÜTÇÜ ise "Okulumuz Grafik-Tasarım bölümü öğrencilerimiz halkı ekmek israfı hakkında bilinçlendirmek amacıyla afiş yarışmaları yapacaklardır. İlerleyen aşamalarda "Ortak Akıl" mottosu ile yola çıkan Üniversitemizin sektör ile buluşması için diğer birimlerimiz tarafından da bu projeye katkı sağlayacaklardır" dedi. Görüşme karşılıklı temennilerle sona erdi.