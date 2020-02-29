KISA ZAMANDA YÜZLERCE İMZA TOPLANDI

ÇAPAN; “SİVİL

SEFERBERLİK İLAN ETTİK”

“7’DEN 70’E

ORDUMUMUZUN

ARKASINDAYIZ”

VATANDAŞLAR İMZA

ATMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ











Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesinde yürütülen koruma ve kollama görevi ifade eden Mehmetçiklerimize destek için Sivil Seferberlik Gönüllü Başvurusu Standı açıldı.Konu ile ilgili olarak bugün saat 12.30’da Belediye İşhanı önünde gerçekleştirilen programa, 20 Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve Temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusu başlatılmasına öncülük eden 20 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) adına bir konuşma yapan 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Çapan, ülke olarak bugün dünden daha fazla birlik ve beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğunu belirterek şunları söyledi; “İdlip'de şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya ilan etmeliyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Seferberlik ilan ettik.Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. Suriye'de sınırlarımızı korumak için oradayız. Allah ordumuzu muvaffak etsin. Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusuyla 7'den 70 ordumuzun arkasında olduğumu göstermek için yaptık. Bugün 03.00'e kadar. Eğer yarın valimiz izin verirse IYAŞ Park'ta da stant açacağız. İmza kampanyamız orada devam edeceğiz inşallah" dedi.Daha sonra standa imza atabilmek için sıraya giren onlarca vatandaş, şehitlerimize Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı dileğinde bulundular ve ‘ülkemiz için her zaman göreve hazırız’ mesajı verdiler.