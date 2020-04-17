Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il ve ilçelerin 2020 Ramazan İmsakiye'sini yayımladı. Buna göre Antalya, Burdur ve Isparta için 2020 Ramazan iftar saatleri, sahur vakitleri...İşte 2020 Ramazan iftar ve sahur saatleri...