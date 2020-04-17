İŞYERİNE GELEMEDİKLERİ İÇİN LEZZETİ TELEFONLA SİPARİŞ VERELİYORLAR

Efsane lezzetler artık evinizde, işyerinizde...!

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Alo paket telefon numaraları

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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı COVİD-19 tedbirleri doğrultusunda Volkan Kebap sadece gel-al ve paket servis ile hizmete devam ediyor.Evden sokağa çıkma yasağı bulunan bir çok kesim ve işyerine daha önce gelenler,bilenler bu kez Volkan Kebap lezzetlerini paket servis olarak istiyor yada önceden sipariş verip kendisi gelip alıyor.Volkan Kebap Isparta Haber Muhabirine yaptığı açıklamada; ''' Dedi.Turan Mahallesi Hastane Caddesi Boşgelmez Apartmanı NO:69ve