Efsane lezzetler artık evinizde, işyerinizde...!
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı COVİD-19 tedbirleri doğrultusunda Volkan Kebap sadece gel-al ve paket servis ile hizmete devam ediyor.
Evden sokağa çıkma yasağı bulunan bir çok kesim ve işyerine daha önce gelenler,bilenler bu kez Volkan Kebap lezzetlerini paket servis olarak istiyor yada önceden sipariş verip kendisi gelip alıyor.
Volkan Kebap Isparta Haber Muhabirine yaptığı açıklamada; ''COVİD-19 salgını ülkemizde bitene kadar Isparta'daki müşterilerimize pide, lahmacun, şiş köfte, ve diğer menülerimizi paket servisi ile ulaştırıyoruz. Bizi lezzetimizi bilen, işyerimize daha önceden gelenlere bu süreçte paket servis yapıyoruz.Onlardan yoğun talep oluyor. sizin aracılığınızla da sesleniyorum bize telefonla ve whatsapp'tan sipariş verebilirler. işletmemiz açık ve koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından hergün dezenfekte edilmektedir. Ülke olarak enkısa zamanda birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşmak dileği ile Evde kalın sağlıklı kalın, Evde hayat var, Hayat eve sığar'' Dedi.
Adres:Turan Mahallesi Hastane Caddesi Boşgelmez Apartmanı NO:69
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