İçişleri Bakanlığı uyardı: 31 ilde denetim!

İçişleri Bakanlığı: "Saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek."



Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak.



Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak



ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek



Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak.



31 İLİN VALİLİĞİNE TALİMAT

İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak 31 İl valiliğine, kısıtlama başlamadan önce uygulama yapılması yönünde talimat gönderdi. Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimatta, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içerisinde bulunan vatandaşların (istisnalar hariç) sokağa çıkmaları yasaklandığı belirtildi.

