Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında en üst düzeyde tedbirler alınmaya, aralıksız denetimler yapılmaya devam ediyor.

07.10.2020Dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisiyle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Salgın tehlikesinin devam ettiği bu günlerde ilimizde Covid-19 vaka sayıları aşağılara çekilmeye çalışılmaktadır. Ancak salgınla mücadele sadece kamu gücüyle yürütülecek bir mücadele değil topyekün yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Son günlerde özellikle sahada çalışan kamu personelimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında da pozitif vakalar görülmeye başlamıştır. Bu da salgınla topyekûn mücadele ihtiyacını bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır.Kurallar çok basitMASKE + MESAFE + TEMİZLİKbu üç temel kural bizi mücadelemizde başarılı kılacaktır.Bu kapsamda; Isparta il Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri; Hıfzıssıhha Kurulu kararları başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kurallar kurumun sorumluluk alanlarında istisnasız bir şekilde uygulanıyor.Vatandaşlarımızın Pandemi süresince dikkat etmesi gereken kurallar ve il ve ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar camilerimizden merkezi sistem marifetiyle halkımıza ilan edilmiştir.29.05.2020 tarihinde cami/mescit ve açık alanlarda öğle, ikindi ve cuma namazı kılınmasına izin verilmesinden sonra maske, mesafe, seccade ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla "Cuma Namazı Heyeti" oluşturulmuştur.24.06.2020 tarihinde cami/mescit ve açık alanlarda 5 vakit ibadet edilmeye başlandığında Coronavirüs tedbirleri konulu 14 kuralı içeren afişler Cami ve Kur'an kurslarının girişlerine görülebilecek şekilde asılmış, cami/mescit açık alan girişlerinde dezenfektan bulundurularak vatandaşlarımızın ellerini dezenfekte etmeleri sağlanmıştır.Seccadesiz gelen cemaatin kullanması için tek kullanımlık seccadeler cami girişlerine konulmuştur.Camilerdeki ortak kullanım araçları olan kitaplar, tesbihler, ayakkabı çekecekleri ve rahleler kaldırılmıştır.Cuma namazı kapasitesi cemaat sayısı girişlere asılmış ve cemaatin fiziksel mesafeyi koruyabilmesi için (1.5 x 2.10 m. ölçülerinde) saf yeri işaretlemeleri yapılmıştır.Tedbirlere uyulup uyulmadığı hususunda 29.05.2020 tarihinden itibaren tüm Kur'an kursu ve camilerde periyodik olarak denetlemeler yapılmış ve denetimlere devam edilmektedir.İl ve İlçe Müftülüklerimizin yaptığı tüm bu özverili çalışmalara rağmen camilerimize vakit namazlarında maskesiz ve seccadesiz gelen cemaatin din görevlileri tarafından uyarılması sonucunda bazı cemaat tarafından olumsuz tepkiler verildiği görülmüştür.Ayrıca camilerimizde tüm vatandaşlarımıza açık bulunan tuvalet ve şadırvanların daha temiz kullanılmasına dikkat edilmelidir.Toplum sağlığını korumak, kamu görevlilerine yardımcı olmak ve salgınla topyekûn mücadele etmek adına; vatandaşlarımızın din görevlileri tarafından yapılan uyarılara uymaları önemle rica olunur.Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.