Altın Dipten Dönüp Hızla Yükseldi! Dolar Ve Euro Yeni Rekor Kırdı



Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki koronavirüsün ekonomiye verdiği hasarları gidermek için gündemdeki destek paketini iptal etmesinin ilk şokunu yaşıyor. Güne yükselişle başlayan dolar 7,85 TL'yi aşarak yeni rekor kırdı. Gram altın ise 479 TL seviyelerinde...



Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalardır gündemde olan yeni koronavirüs destek paketini iptal etmesinin şokunu yaşıyor. ABD borsaları, bu gelişmeyle ekside kapanırken bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları ilk şoku atlatarak hafif de olsa artıya geçti..





BD vadelileri yüzde 0,2'ler düzeyinde primlenirken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Avustralya borsasındaki yüzde 0,8 kazanım öncülüğünde yüzde 0,2 civarı artışla iki haftanın yeni zirvesine yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 geriledi. Çin piyasaları 9 Ekim'e kadar tatilde.



DOLAR ALTIN YÜKSELİŞTE



Yurt içinde ise veri gündeminde Hazine nakit dengesi yer alıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de yatay hareketler yaşanıyor. Dolar/TL, 7,85 TL euro/TL ise 9,23 TL değerleniyor. Altın ise tekrar yükselişe geçti. Gram altın 479 TL'yi aştı. Altının onsu ise 1901 dolardan işlem görüyor.





TRUMP, PAKETİ İPTAL ETTİ, DAHA KAPSAMLISININ SÖZÜNÜ VERDİ



Trump Twitter'da yaptığı açıklamada Demokratlarla ekonomik canlandırma paketi



müzakerelerini seçim sonrasına kadar durdurduğunu söyledi. Trump seçimlerden sonrası için ise daha kapsamlı bir canlandırma paketi sözü verdi. Trump'ın açıklaması Wall Street'in düşüş kaydetmesine neden olurken dolar ve tahvil gibi güvenli liman varlıklar yükseldi. Ancak Asya'daki yatırımcılar, ekonomik canlandırma paketinin sona ermesi yerine ertelenebileceğini düşünerek daha az endişeli görünüyorlar.



ALTIN SON 10 GÜNÜN DİBİNDEN DÖNDÜ



Altın fiyatları ilk işlemlerde bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra ekonomik toparlanmaya yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesi ve Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliğin etkisiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1.872 dolar ile 28 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra 1900 doları gördü.



PETROL, ABD STOKLARINDAKİ ARTIŞLA BİRLİKTE GERİLEDİ



Petrol fiyatları Trump'ın koronavirüsün tahribat yarattığı ekonomiyi toparlamak için dördüncü canlandırma paketine yönelik umutları kırması ve ABD ham petrol stoklarındaki beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle geriledi. Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 41,95 dolara; ABD hafif ham petrolü ise yüzde 2 düşüşle 39,86 dolara geldi.





GRAM ALTIN: 479 TL



YARIM ALTIN: 1564 TL



CUMHURİYET ALTINI: 3,116 TL



REŞAT ALTIN: 3,149 TL



GÜMÜŞ: 5,99 TL

GÜMÜŞ ONS: 23,76 DOLAR