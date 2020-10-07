SDÜ Sanayi İşbirliği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Demostrasyon ve Turizm Bahçesi Kurulum Projesi Hayata Geçiyor

Süleyman Demirel Üniversitesi ile MTM Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzaladı.Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen “Süleyman Demirel Üniversitesi Sanayi İşbirliği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Demostrasyon ve Turizm Bahçesi Kurulum Projesi” kapsamında imzalanan protokol ile İlimizde tıbbi-aromatik bitki dikim alanları oluşturulacak. Peyzaj ve turistik değeri yüksek bir görünüm kazanarak üniversitenin ve Isparta’nın tanıtımına katkı sağlayacak bu alanların Isparta’nın tıbbi-aromatik bitki sektörünün gelişimine öncülük etmesi ve katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi hedefleniyor.Üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde bulunan yaklaşık 10 bin m2 alanda hayata geçirilecek proje ile ekolojik yöntemler ve düşük girdi maliyetleri ile büyük ölçekli tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapılacak. Belirlenen alanlarda yılın 12 ayını kapsayacak nitelikte renkli bitki türlerinden oluşan Turizm bahçesi oluşturulacak ve üniversitenin ve bölgenin tanınırlığına katkı sağlanacak. Ayrıca elde edilen ham mamul ürünlerden katma değeri yüksek mamul ürünler geliştirilerek ticarileşmesi adında araştırmalar yapılacak.SDÜ