ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan köylerde 06 Şubat 2020 tarihinde. 14 farklı eve ait ev telefonlarını arayarak ünvan kullanmak suretiyle kendisini Savcı, Polis, Jandarma olarak tanıtan şüpheli/şüpheIilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Keçiborlu İlçe J.K.lığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda. B.K. ve Y.D. isimli (2) şüpheli şahsın Şanlıurfa ilinden Isparta iline gelerek: dolandırıcılık olayını gerçekleştirecekleri sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.