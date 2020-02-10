Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Temsilcileri Isparta da….

Isparta Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İlimizin tanıtım çalışmaları devam etmektedir…Isparta Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü misafiri olarak, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket KARAHAN’ın daveti ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt YENİ, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Antalya, Alanya, Kemer, Burdur temsilcileri ilimiz de belirlenen gezi programı kapsamında incelemele de bulundu.Türkiye’nin Alpleri olarak değerlendirdikleri Kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kot farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi ile Davraz Kayak Merkezinden etkilendiklerini belirten misafirlerimiz havanın -11 dereceye rağmen hoşça vakit geçirdiler.İlimizin turizm değerlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, Eğirdir Belediyesi’ne ait Elektrikli Gezi Teknesi ile Eğirdir Gölünde gezinti, Eğirdir Akpınar, Dündarbey Medresesi, Hızırbey Camii, Yeşilada ve İslamköy Süleyman Demirel Kalkınma Müzesi, Isparta Belediyesi Ahşap Atölyesi ve Prof. Dr. Turan Yazgan Halı Kilim Müzesi gezisi ile program devam etti.Her yıl artan trendi ile yüzlerce turisti ağırlayan bölgenin turizm değerlerine hayranlıklarını ifade eden misafirlerimiz, tanıtıma katkı sağlayacaklarını ve kendilerine bu fırsatı sağlayan Isparta Vali Sayın Ömer SEYMENOĞLU’na, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür ederek, Isparta ya gül ve lavanta sezonunda tekrar gelmek istediklerini belirterek ayrıldılar.