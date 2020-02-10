T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSPARTA BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR BİRİMİ
ISPARTA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSPARTA BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR BİRİMİ
Konu : İntiharı Önleme Çalıştayı
Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün talimatları ve “Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı” doğrultusunda hazırlanan “Isparta İli İntiharı Önleme Eylem Planı” gereğince ilimizde intiharı önleme çalışmaları kapsamında basın mensuplarına yönelik bir çalıştay düzenlenmesi öngörülmüştür.
Çalıştay 12.02.2020 Çarşamba günü saat 09.30’da Valilik Göl Toplantı Salonunda Sayın Vali Yardımcımız Dr. Hakan KUBALI başkanlığında yapılacaktır.