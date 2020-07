İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 71 -

Karar Tarihi : 17/07/2020



Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 17.07.2020 Cuma günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.

Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş olup, anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiş olup;

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 05/06/2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı ile Isparta Oto Pazarının sosyal mesafe, maske ve hijyen şartlarına uyularak 08/06/2020 tarihinden itibaren açılmasına karar verilmişti.

COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyla bulaşmakta olup, açık oto pazarları insan hareketlerinin yoğun olduğu, gerekli önlemler alınmaması halinde sosyal mesafe kuralının bozulabileceği toplu bulunulan yerlerden olduğu için COVID-19 bulaşma açısından riski olması sebebiyle, bulaşma riskini en aza indirmek için açık oto pazarlarında uyulması gereken kurallar yeniden değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda:

Açık oto pazarlarında aşağıdaki belirtilen önlemlerin alınmasına:

A- Genel Önlemler

1- Açık oto pazarları girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu afişlerin asılmasına, bu bilgilendirme afişlerinde; sosyal mesafenin korunması (en az 1 metre), maske takma, el hijyeni ve tokalaşmama ile ilgili uyarıların yer almasına,

2- Açık oto pazarı girişinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olan kişilerin içeriye girmemeleri gerektiğini belirten bilgilendirme afişinin asılmasına,



3- Oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde planlanmasına, içeri alınacak satılık araçların yakın park edilmemesine, araçlar arası mesafenin en az 2 metre olmasına,

4- Oto pazarına ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılarak girilmesine, içeride de takılması sürdürülmesine, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmasına,

5- Oto pazarında maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personelin görevlendirilmesine,

6- Çalışan personelin sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni kurallarına uyum göstermesine,

B- Açık Oto Pazarına Giriş-Çıkışta Alınması Gereken Önlemler

1- İçeri giren günlük ziyaretçi sayısı gözetilerek, kalabalık oluşmasına neden olmayacak şekilde giriş ve çıkış kapılarının planlanmasına,

2- Giriş ve çıkışların kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesine, giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmasına ya da şerit çekilmesine,

3- Girişte el antiseptiği bulundurulmasına ve oto pazarına girenlerin el antiseptiği kullanmasına,

C- Alışveriş Sırasında Satıcı ve Müşterilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler

1- İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmenin okunmasına ve belirtilen kurallara uyulmasına,

2- Satıcı ve müşterilerin oto pazarına girdiklerinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmasına,

3- Satıcı ve müşteriler arasındaki en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunmasına,

4- Satıcı ve müşterilerin oto pazarına girmeden önce ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takmasına, oto pazarlarında bulunulduğu sürece maskenin çıkarılmamasına,

5- Araç almak isteyen kişilerin otomobili incelerken içine girmeleri, oturmaları, otomobilin içindeki çeşitli alanlara dokunmaları COVID-19 bulaşması açısından risk teşkil etmekte olup bu nedenle bu tür davranışlardan kaçınılmasına, bakılması zaruri alanlara dokunulursa mutlaka el antiseptiği kullanılmasına,

6- Her müşteriden sonra sık temas edilen yüzeylerin (direksiyon, kapı kolları, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları, vites kolu, el freni vb.) önce su ve deterjanlı bezle silinmesine, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmesine,

7- Pazarlık aşamasında veya satış aşamasında el sıkışma yapılmamasına, sosyal mesafenin korunmasına,

8- Test sürüşü yapılacaksa;

- Araç içinde şoför dahil herkesin maske takmaya devam etmesine,

- Araca şoför dahil 3’den fazla kişi alınmamasına,

- Araçlarda klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olmasına, Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonunun önlenmesine,

- Aracın camlarının açık tutulmasına,

- Her test sürüşünden sonra araçların sık dokunulan yüzeylerinin (direksiyon, kapı kolları, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları, vites kolu, el freni vb.) önce su ve deterjanlı bezle silinmesine, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmesine,

Ç- Açık Oto Pazarlarında Bulunan Lavabo ve Tuvaletlerde Alınması Gereken Önlemler

1- Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılmasına,

2- Tuvaletlere kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmasına,

3- El kurutma cihazlarının çalıştırılmamasına,

4- Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmasına ve devamlılığının sağlanmasına, (Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur)

5- Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunlukların mümkünse fotoselli olmasına,

6- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına, temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmasına, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamasına,

7- Tuvalet pencerelerinin açık tutulmasına,

8- Çevre kirliliğini önlemek için kapaklı, pedallı çöp kutularının bulundurulmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 17.07.2020