Yayla Şartlarında ÖrtüaltıYetiştiriciliğinde Hasat Başladı

Isparta'da son yıllarda büyük gelişme kaydeden ve her geçen yıl daha da gelişmekte olan örtü altı domates yetiştiriciliğinde hasat başladı.Yayla Seracılığı denince Isparta'da ilk akla gelen Deregümü Köyü başta olmak üzere merkeze bağlı Yakaören, Yazısöğüt, Büyük Gökçeli, Küçük Gökçeli, Kuleönü, Kayı köylerinin yanı sıra Yalvaç, Gelendost, Atabey ve Aksu ilçelerinde seracılık faaliyetleri her geçen yıl önem kazanmakta yeni seralar kurulmaktadır.Seralarda başta domates yetiştiriciliği olmak üzere hıyar ve az miktarda karışık sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.İlimizde Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 4.200 dekar alanda yapılmakta olan örtüaltı domates ve karışık sebze yetiştiriciliğinde, Temmuz ayı ortalarında başlayan ve hava şartlarına göre ekim ayına kadar devam etmesi beklenen örtüaltında domates hasadında bu yıl dekar başına 15 -20 ton domates hasadı gerçekleşmesi beklenmektedir.Kıyı kesimde seracılık faaliyetlerinin sonlandığı, bölgemizde ise hasadın yeni başladığı bu dönemde, toplanıp ihraç edilen domates rekoltesi ilerleyen haftalarda hasadın tam olarak başlamasıyla daha da artacaktır.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilimizde 768 dekar alanda kesme çiçek yetiştiriciliği yapılmaktadır.Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde olduğu gibi Antalya'da hava şartlarından dolayı üretimin bittiği dönemde ilimizde örtü altında kesme çiçek yetiştiriciliği de başlamaktadır.İlimizde kesme çiçek yetiştiriciliğinin merkezi ise Deregümü Köyü ve Çünür Mahallesidir. Bu bölgelerimizde üretimi yapılan kesme çiçekler ihracatçı firmalar aracılığıyla Avrupa'nın ihtiyacını karşılamaktadır.Özellikle Çünür Mahallesinde kesme çiçek yetiştiriciliği yapan örtüaltı işletmelerin sayısı her geçen gün daha da artmaktadır.Eyup ADIGÜZEL İl Müdürü