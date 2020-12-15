Isparta İl Jandarma Komutanlığı

Konu: Basın Duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca 11-12 Aralık 2020 tarihleri arasında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde; toplam (2.200) kullanımlık Sentetik Cannabinoid Emdirilmiş Kağıt Formunda Uyuşturucu Madde, (8) gram Eroin, (8) gram Bonzai, (4) gram Metamfetamin ve (1) adet Ectacy Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir.Söz konusu olaylarda yakalanan (7) şüpheli hakkında adli işlem yapılmış olup, (1) şüpheli Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklanmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere, azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.