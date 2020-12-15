İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta II Jandarma Komutanlığı Merkez. İlçe Çobanisa köyünde; 10 Aralık 2020 tarihinde M.U . isimli şahsa ait (53) adet koyun ahırından çalınmıştır. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırına Timi (JASAT), İstihbarat timi ve Merkez İlçe J.K.lığı asayiş timleri ile birlikle koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde: 11 Aralık 2020 tarihinde (23) adet koyun kulak küpeleri sökülmüş vaziyette arazide başıboş olarak bulunmuştur. 12 Aralık 2020 tarihinde yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti sonucunda (27) adet koyun kulak küpeleri sökülmüş vaziyette Küçükhacılar köyü Ovacık mevkiinde bulunarak hayvan sahibine teslim edilmiştir.



Olayın şüphelisi olarak tespit edilen; M.B. ve Ö.U. isimli şahıslar sevk edildikleri adli merciler tarafından “Adli Kontrol şartı ile Serbest" bırakılmıştır.



Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak de\anı edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





