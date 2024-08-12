Kiracılar ve Ev Sahipleri İçin Kritik Uyarı: 30 Gün Süre Verildi

Son dönemde kira artışları ve tahliye süreçleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Avukat Ali Kiraz, Habertürk canlı yayınında bu konulara dair kritik açıklamalarda bulundu. Özellikle kira artışlarında 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temel alınmasıyla yeni bir döneme girildiğini belirten Kiraz, bu değişimin hem kiracılar hem de ev sahipleri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kiraz, "Artık kira artışları, 12 aylık TÜFE oranını geçemeyecek. Ancak, büyükşehirlerde tahliye süreçlerinin 2,5 ila 3 yılı bulabileceği unutulmamalı" dedi.

Kiracıların kira ödememesi durumunda uygulanacak prosedüre de değinen Kiraz, "Kiracılar, ödeme yapmadıkları takdirde ihtarlı ödeme emri yöntemiyle 30 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde borç ödenmezse tahliye davası açılarak kiracı evden çıkarılabilir," şeklinde konuştu.

Ayrıca, yüzde 25 kira artış sınırı konusunda da uyarılarda bulunan Kiraz, "Bu sınırın üzerinde zam yapan ev sahipleri, bankaya itirazlı kayıt koymaları halinde, 5 yıl geriye dönük olarak ödenen bedellerin farklarını talep edebilirler," ifadelerini kullandı.