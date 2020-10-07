ISPARTA FUARDA 3 KOOPERATİF İLE TEMSİL EDİLD

Ticaret Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın 4.’sü 24-27 Eylül tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Türkiye genelinden 150’nin üzerinde kooperatif ve birliğin katıldığı fuarda Isparta da öncü birlik ve kadın kooperatifleriyle temsil edildi.Açılışını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gerçekleştirdiği fuara ilgi büyük oldu. Isparta kooperatifleri çeşitli iş bağlantıları sağlayarak fuarı verimli geçirdiler.Fuarda Isparta’yı Gülbirlik, Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Yalvaç Pisidia Antiokheia Kadın Girişimciler Kooperatifi temsil etti. Fuarda Isparta’ya özgü gül ve lavanta ürünleri ile Yalvaç el yapımı deri ürünlerinin tanıtımı yapıldı, ürünler ise büyük ilgi gördü. Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger de fuara katılan kooperatifleri yalnız bırakmayarak çalışmalarına eşlik etti.