Atabey ilçesinde sosyal yardımlardan yararlanan ve iş arayan vatandaşlara iş bulunması konusunda Atabey Kaymakamlığınca destek istenmesi üzerine Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı.Çalışma kapsamında; sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların iş bulmalarına yardımcı olmak için İŞKUR’dan bir İş ve Meslek Danışmanı görevlendirildi. Danışman nezaretinde sosyal yardımlardan yararlanan ve iş arayan vatandaşlarla birlikte fabrikalar ziyaret edildi.Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Cebeci Süt, Beşler Kuruyemiş ve Afes Mermer gibi iş yerleri ziyaret edilerek fabrikalardaki çalışma ortamını görmeleri sağlandı. İş yeri yetkilileri ile görüştürülen sosyal yardımlardan yararlanan ve iş arayan vatandaşlar personel ihtiyacı oluşması durumunda öncelikle tercih edilecekler.