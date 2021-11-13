İstihdam İçin İş Birliği Protokolü kapsamında; Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki eğitim veren liselerin müdürlerinin bir araya gelerek meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin iş hayatına atılmasında izlenecek yol hakkında fikir birliğine varılmasının ardından harekete geçildi.Ekim ayında gerçekleştirilen toplantıda, mesleki eğitimde olan öğrencilerin İŞKUR İl Müdürlüğüne gelerek veya İŞKUR İş Kulübü Lideri Uzmanlarının okullara giderek, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş arama sürecine hazırlanmaları konusunda bilinçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.İlk etapta, Isparta Tümay Yavuz Ali Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İŞKUR’u ziyarete geldi. İl Müdürlüğü konferans salonunda ağırlanan öğrencilere, İş Kulübü liderleri tarafından İŞKUR e-şube sisteminin kullanılması, CV hazırlama teknikleri, iş arama becerileri ve beden dili konularında eğitim verildi.Eğitim öncesinde bir konuşma yapan İl Müdürü Mustafa HÖKE öğrencilere hitaben; “ Sizler bizim geleceğimizsiniz. Meslek Liseleri, iş dünyasının eleman ihtiyacını giderebileceği, üretim sektöründe belirli bir bilgi ve alt yapıya sahip eğitim kurumlarıdır. Bu bilgi ve alt yapıyı değerlendirmek sizin elinizde. Alanınızda iyi bir yere gelebilmek için öğretmenlerinizin bilgisinden ne kadar çok yararlanır ve ne kadar çok işinize eğilirseniz bu sizin için büyük bir kazanç olur. İş dünyası yetişmiş ara eleman bulmak için can atıyor. İŞKUR olarak mezuniyetiniz sonrasında iş bulma konusunda sizlerin yanınızdayız. İş ve meslek danışmanı arkadaşlarımız iş ararken nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda sizlere eğitim verecekler. Amacımız iş dünyasının kapısının İŞKUR’dan açıldığını bilmeniz ve verilen eğitimlerle bilinç sahibi olarak iş bulmanızı kolaylaştırmak konusunda sizlere yardımcı olmaktır ”dedi.Meslek Liselerinin iş dünyası için büyük bir potansiyel olduğunu ve Isparta’daki tüm meslek lisesi öğrencilerinin belirli aralıklarla İŞKUR’a gelerek eğitim alacağını belirten HÖKE; hedeflerinin Isparta’daki tüm meslek lisesi öğrencilerini eğitim aldıkları alanlarda istihdama kazandırmak olduğunun altını çizdi.