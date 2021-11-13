Çandır’da, Sütçüler İlçesi Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Vali Seymenoğlu tarafından her ay bir ilçede gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı Çandır köyünde gerçekleştirildi. Sütçüler ilçe merkezinde ve köylerinde görev yapan muhtarların katıldığı toplantıda Sütçüler Kaymakamı İsmail Güney, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik, İl Özel İdaresi’nden ilgili daire müdürleri ve ilçe daire müdürleri de hazır bulundu.Toplantıda muhtarlara tek tek söz veren Vali Seymenoğlu muhtarların talep ve önerileri dinleyerek ilgili daire amirlerinin taleplerle ilgili çalışma yapması talimatını verdi.Muhtarlar toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu’nun ilk gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşılama çalışmaları hakkında oldu. Vali Seymenoğlu salgının henüz bitmediğini belirterek “ Alınan tedbirlere uymayı bıraktığımız takdirde virüsün bulaşması artacaktır. Onun için köylerinizde, mahallelerinizde ve evlerinizde tedbirlere uymaya devam edelim, uymayanları uyaralım. Amacımız okulları, iş yerlerini kapatmamak, sosyal hayatı sınırlandırmamak. Özellikle aşılarını tamamlamayanlar varsa onları ikna etmeye çalışalım” dedi.Isparta bölgesinin deprem yönünden birinci derece afet riski taşıdığını ve dolayısıyla her zaman depremle karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizen Vali Seymenoğlu “ Afet öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapabiliriz, kurumların sorumluluğu nedir, muhtarlarımızın görevi nedir gibi soruların cevaplarını öğrenebilmek için Afad İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eğitimlerle sizlere ve vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Afetle mücadele başta bizlerin olmak üzere sizlerin de görevlerinden biri” diye konuştu.Köylerde artan yol kalitesiyle birlikte vatandaşların başta hız kuralları olmak üzere diğer tüm trafik kurallarına uymasının büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Vali Seymenoğlu “ Yol kalitemiz arttıkça kazaların da arttığını gözlemliyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Yol güzel olunca maalesef hız kurallarına uymuyoruz. Ne olur jandarmamızın, emniyetimizin trafik ekiplerinin uyarılarına dikkat edin arkadaşlar. Trafik kurallarına ne olur uyalım.” dedi.Toplantının ardından Çandır köy merkezi ile Yıldız Mahallesi arasındaki 8 km’lik yolda yapımı devam eden beton asfalt yol yapım çalışmalarını inceleyen Vali Seymenoğlu yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından yaz-kış, soğuk-sıcak demeden alanda fedakarca çalışan işçilere kolaylıklar dileyen Vali Seymenoğlu ilçeden ayrıldı.