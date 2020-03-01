KAŞMAHALLE’DE KORKUTAN OLAY

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Kaş Aşağı Mahallesinde eski yapı bir ev akşam saatlerinde çöktü.Kaşaşağı Mahallesinde bu gece saat 10.15’de içerisinde 5 kişilik bir ailenin yaşadığı ev kendiliğinden çöktü. Mahallede büyük paniğe yol açan olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, evi yıkılan aile Yalvaç Belediyesi tarafından bir otele yerleştirildi. Evin yıkıldığı sokak yaya ve taşıt trafiğine kapatılarak güvenlik tedbirleri alındı.(Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Ailemize geçmiş olsun diliyoruz. Allah daha büyük felaketlerden korusun.)Yalvaç Belediyesi