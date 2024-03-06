Isparta'da Seçim Afişlerine Yapılan Saldırı Aydınlatıldı

Demirköprü Halı Saha Yanındaki Seçim Afişlerine Yapılan Saldırı Aydınlatıldı

2 Mart 2024 tarihinde İskender Mahallesi 150. Cadde üzerinde bulunan Demirköprü Halı Saha yanında, Isparta Belediyesine ait iki adet billboard üzerinde asılı bulunan seçim afişlerinin yırtılması olayıyla ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucunda önemli bir gelişme yaşandı.

Aynı gün saat 15.00 sıralarında Halife Sultan Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede yakalanan şüpheli şahıs, yapılan inceleme sonucunda H.B. isimli kişi olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda "Mala Zarar Verme" suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır.

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna duyurulan bu gelişme ile seçim afişlerine zarar veren şüphelinin tespit edilerek adalete teslim edildiği belirtilmiştir. Olayla ilgili soruşturmanın detayları, ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır.