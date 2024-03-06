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Isparta'da Hırsızlık Operasyonu

Isparta'da Hırsızlık Operasyonu
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Isparta'da Hırsızlık Operasyonuyla 18 Bağ Evi ve Konutta Hırsızlık Aydınlatıldı
İsparta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda, Temmuz 2023 tarihinden itibaren Isparta'nın çeşitli ilçelerinde meydana gelen (18) bağ evi ve konutta gerçekleşen hırsızlık olayları aydınlatıldı.
Operasyon kapsamında, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen S.D. isimli şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen takip ve çalışmalar sonucunda saklandığı adreste yakalandı.
Şüphelinin çaldığı malzemeler, uzak bir adreste kiralamış olduğu gizli depoda ele geçirildi. Ayrıca, İsparta ve Burdur illerindeki hurdacılara satılan bazı malzemeler de tespit edilerek müştekilere teslim edildi.
Adli makamlara sevk edilen şüpheli S.D., yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak İsparta E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bu operasyonla birlikte, Isparta ilinde toplam (18), Afyonkarahisar ilinde (2), Denizli ilinde (2) ve Uşak ilinde (1) olmak üzere toplam (23) faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik aralıksız olarak devam eden çalışmalarıyla bölge genelindeki suç olaylarını en aza indirmeye odaklanmaya devam edecektir.
 
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