FLAŞ YKS HABERİ: ÖSYM, SON 2 GÜNDE GEÇ BAŞVURU İMKANI SUNUYOR!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için önemli bir duyuru yaparak geç başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

Bayram Ali Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde uygulanacak YKS'ye katılmak isteyen adaylar için geç başvuru süreci 5-7 Mart tarihlerinde başladı. Başvurular, perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

Başvuruların, Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabileceğini belirten Ersoy, adaylara başarılar dileyerek, "Sınava girecek adaylarımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geç başvuru fırsatıyla YKS'ye katılmak isteyen adaylar, belirtilen tarih ve saatler arasında başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.