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“ISPARTA'DA RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ LAZIM”

“ISPARTA'DA RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ LAZIM”
ISPARTA
G.Tarihi: 03.11.2020 11:18
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'Deprem Değil Çürük Bina Öldürür'
İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde yine insanların öldüğünü ve yaralandığını belirterek; “Evet, belki klişe söz haline gelmiş olabilir ama insanları yine deprem öldürmedi, çürük binalar öldürdü.'' dedi.

Artık bu gerçeği bilerek hareket etmeliyiz” dedi. İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından binaların ne kadar dayanıklı olduğu bir kez daha gündeme geldi. İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, gerek Türkiye'de gerekse Isparta’da ne kadar riskli yapı olduğunun bilinmediğini ve bu nedenle bakanlık arşivlerine bakılması gerektiğini söyledi. Korkmaz, Isparta’daki eski yapı stoğunun tam olarak bilinmediğini ve bunun için de öncelikle riskli yapıların tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

KORKMAZ; “İZMİR DEPREMİ DEPREMİN DEĞİL, BİNANIN ÖLDÜRÜRDÜĞÜ GERÇEĞİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI

Bugüne kadar yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği her depremin ardından kurulan bu cümleye rağmen hala ders çıkarılmadığına dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek; “İzmir ilimizdeki depremde ölen vatandaşlarımızın sayısı 49’a yükseldi. Depremin olduğu andan itibaren enkaz çalışmaları sürerken, yapıların depreme dayanıklılığı bir kez daha gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos 2019'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettiklerini ve bu kaçak yapıların 7 bin 200'ü sahil kesiminde yer aldığını açıklamıştı. Ancak depreme hazırlık konusunda yapı stoğunun niteliği kamuoyuna detaylarıyla açıklanmadı.


 ISPARTA’DAKİ BİNALARIN YAPI STOĞU NE DURUMDA?
Bakanlığın açıkladığı yapıların kaçaklık niteliği nedir? Aslında bakanlık biliyor. Türkiye'de 20 milyon mertebesinde yapı stoğu var bunun kaç tanesi kaçak, tümüyle kaçak veya deprem riskli taşıyor arşivlere bakılıp açıklanması lazım. Tabiki depreme hazırlıkta mühendislik hizmeti alan yapıların güçlendirilmesi ama tümüyle kaçak olanların yıkılması gerekmektedir. Ruhsatlı ama kaçak katların olduğu binaların da depremde güvenli olup olmadığı muammadır. Diğer taraftan pprojesi olan ama yeterli derecede denetlenmemiş, korozyona uğramış yapıların elden geçirilmesi veya yıkılması lazım” dedi.

“ISPARTA'DA RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ LAZIM”

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, zamanında binaların çoğunun bitişik nizamla yapıldığını söyledi. Çekişleme etkisiyle binaların yanındaki binayı etkilediğini belirten Korkmaz, kentte eski yapı stoğunun çok fazla olduğunu ifade etti. Korkmaz; “Şehirde bunların yeniden yapılması lazım. Bunun için de öncelikle bu riskli yapıların tespit edilmesi gerekiyor. Şehirde hala ne kadar riskli yapı var net olarak bilmiyoruz. Onun için Isparta konusunda her an olabilecek deprem konusunda bir an önce gerekli çalışmalar yapılmalıdır” dedi.
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