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Isparta'da okullarda yeni öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Isparta'da yüz yüze eğitim başladı...

Isparta'da okullarda yeni öğretim yılının ilk ders zili çaldı
ISPARTA
G.Tarihi: 06.09.2021 16:10
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TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni öğretim yılının ilk zili çaldı
ITSO Yönetin Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek tüm öğrencilere, eğitim çalışanlarına ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.
Gül Küçük Sanayi Sitesi’nde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın büyük çabalarıyla faaliyetlerine başlayan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de yeni eğitim öğretim yılı faaliyetlerine başlandı. Bünyesinde Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı, Kimya Teknolojisi Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı hizmetleri bölümleri bulunan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılının heyecanı yaşandı.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek tüm öğrencilere, eğitim çalışanlarına ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi. Başkan Tutar, “Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dezenfektan üreterek başta Isparta sonra çevre illerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre satışını gerçekleştirerek öğrencilerine maddi kazanç sağlayan Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kentimize ve çevre illerimize pandemi sürecindeki desteği çok büyük oldu. Ülke genelinde Meslek Liselerine ilginin giderek arttığını ve sektörlerin ara eleman ihtiyaçlarını karşılayacak öğrencilerin okullarından meslek sahibi olarak mezun olmalarının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aylar sonra okullar açıldı. Başarılı ve sağlıklı günlerde hep birlikte buluşuruz” dedi.
Başkan Tutar, öğrencilerin sürekli araştırmalarını ve yeni projeler için teknolojiyi takip etmelerini istedi.
 
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