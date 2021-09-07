ISPARTA 'DA ÖĞRENCİLERİN OKULA BAŞLAMA HEYECANI

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı başladı. Öğrenciler uzun bir aradan sonra tam gün yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştular. Vali Ömer Seymenoğlu öğrencilerin bu heyecanına ortak olarak okulları ziyaret etti.Gülcü İlkokulu ve Kamile Gürkan İlkokulu’nda öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya gelen Vali Seymenoğlu yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Okul ziyaretlerinde okullarda alınan tedbirleri de denetleyen Vali Seymenoğlu okul idarecilerden pandemi kurallarına uymalarını istedi.Okullarda minik öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Seymenoğlu öğrencilerden maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyerek öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.Okullarda karşılaştığı velilerle de bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu eğitimlerin yüz yüze devam etmesi için herkesin pandemi kurallarına istisnasız uyması gerektiğinden ve aşı olmanın öneminden bahsederek yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.