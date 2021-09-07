ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

İsparta ili Gönen İlçesi Senircc Köyünde ikamet etmekte olanı İ.U. isimli şahıs. 03 Eylül 2021 Cuma günü saat 16.40 sırlarında otlatmakta olduğu keçi sürüsünden (80) adedinin kaybolduğunu ve yaptığı tüm aramalara rağmen keçilerini bulamadığını beyanla Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunmuştur.Kaybolan keçilerin bulunması maksadıyla, Gönen İlçe J.K.lığı ve Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) oluşturulan ekip tarafından. DRONE ile havadan ve karadan yapılan 18 saatlik arama çalışmaları sonucu kayıp olan keçilerin tamamı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 13.00 sırlarında ormanlık alanda bulunarak sahibi İ.U.'ya teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenin sağlanması, can ve malının korunmasına yönelik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.