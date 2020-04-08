Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika koronavirüs açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Türkiye'nin salgına en hazırlıklı ülkelerden biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, "Bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir.
165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.
Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir.
Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz.
Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz."