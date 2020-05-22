22 Mart 2020 Dünya Su Günü Faaliyetleri Kapsamında düzenlenen " Su ve İklim Değişikliği " konulu Afiş, Fotoğraf, Resim ve Kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler belirlendi.Kompozisyon Dalında Türkiye Birinciliğine,Burdur Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi 7.Sınıf Öğrencisi Beyza OĞUZ'un '' KAYBETMEYİ BEKLEMEYELİM'' isimli kompozisyon layık görüldü.Ailesi ile birlikte Bölge Müdürlüğümüzde düzenlenen ödül törenine katılan Öğrencimiz Beyza OĞUZ'a Bölge Müdürümüz Sn.Mahmut BERBER tarafından, Genel Müdürlüğümüz adına plaket ve ödülü ile çeşitli hediyeler takdim edildi.Bölge Müdürümüz Sn.Mahmut BERBER yaptığı konuşmada öğrencimizi kutlayarak, başarılarının devamını dileyerek, geçtiğimiz yılda yarışma 1.sinin Burdur İlimizden çıktığını hatırlatarak duyduğu memmuniyeti dile getirdi.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta