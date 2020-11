Kadın Kooperatifleri Birlik Olma Yolunda İlk Adımı Attı

Girişimciliğin emekle buluştuğu ve güce dönüştüğü kadın kooperatifleri çalışmalarına devam ediyor. Aldıkları desteklerle hedeflerini büyüten kadın kooperatiflerine, Birlik olmanın önemi yapılan toplantıyla anlatıldı.Kooperatifleşmeye büyük önem veren Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Isparta il merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren 10 kadın kooperatifinin temsilcileri katıldı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ITSO) gerçekleşen toplantıda ITSO Başkanı Mustafa Tutar ve Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger de bulundu.Toplantıda Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatifler Şube Şefi Abbas Altınbağ tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; kooperatiflerin Birlik çatısı altında birleşmelerinin önemine değinilerek kadın kooperatiflerinin birleşerek birçok avantaja sahip olacağı ve Birlik çatısı altında birleşmede izlenmesi gereken yasal prosedür hakkında bilgilendirmede bulunuldu.Kadın kooperatiflerine yönelik konuşmasında Birlik çatısı altında buluşmanın kooperatifleri daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını vurgulayan Vali Seymenoğlu birleşmede erken davranmanın da önemli olduğunu söyledi.Vali Seymenoğlu; “Mevcut kooperatiflerimizi bir araya getirerek Birlik kurmak gibi bir gayretimiz var. Bunu her toplantıda veya her bireysel olarak bir araya geldiğimizde sizlerle zaten paylaşıyorduk. Bazı illerimizde bu tür girişimler var. Bunu şunun için önemsiyoruz. Kooperatif olarak zaten en az 7 kişi ile bir araya gelerek bir ortaklık kurmuşsunuz, en azından köyünüzde veya ilçenizde bilinirliğiniz artmaya başlamış. Ekonomide biz de varız demeye başlamışsınız, yavaş yavaş kendi yapılarınızı, fiziki mekanlarınızı oluşturmaya başlamışsınız. Kendinizi topluma Isparta dışını anlatmaya başlamışsınız. Bunlar çok güzel şeyler. Biz şunu da arzuluyoruz. Kooperatifler olarak bir araya gelerek il dışında Türkiye çapında bilinirliğinizi artırmanız lazım. İstiyoruz ki Isparta olarak özellikle kadın girişimciler üzerinden bu kooperatifleri bir araya getirip bir Birlik oluşturalım ki il dışında çeşitli platformlarda daha güçlü sesinizi duyurabilin. Onun için Birlik kuruluşu için belki bugün ilk adımı atacağız. İl valiniz olarak benim size tavsiyem ne olur bu fırsatı kaçırmayalım. Diğer illerde onlarcası kurulduktan sonra Isparta'da kadın girişimciler birliğinin olmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü erken kalkan yol alır. İlk kimler yapıyorsa onların bilinirliği başarısı ve destek alabilmesi daha kolay oluyor. Bunu geciktirmeyelim diyorum. Her türlü hukuki ve mali sıkıntılarınızda zaten destek olacağız, ondan yana bir problemimiz olmayacaktır. İnşallah Birlik olma yolunda da olumlu bir adım atmamıza bu toplantı vesile olur.” dedi.Ardından tek tek söz alan kadın kooperatifi temsilcileri Birlik olma hakkında görüş ve önerilerini ileterek desteklerinden dolayı Vali Selmanoğlu’na teşekkür ettiler.