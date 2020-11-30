ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
lsparta İl Jandarma Kanutanlığınca 21-28 Kasım 2020 tarihleri arasında, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacııyla icra edilen faaliyetlerde: toplam (54) gram Eroin. (2) gram Kubar Esrar ve (2) gram Metamfetamin ele geçirilmiştir.
Söz konusu olaylarda toplam (9) şüpheti yakalanmış olup. (6) şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmaktan ve (3) şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal/ ticaretinden işlem yapılmıştır.
lsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyundur.