BAYANLAR SEVSEN BEAUTY İLE GÖZ ALICI GÜZELLİĞE KAVUŞUYOR

Sevsen Beauty'nin diğer hizmetlerinden olan Protez Tırnak ve Dudak Vitamini...

DUDAK DOLGU ( DUDAK VİTAMİNİ ) Dudak Vitamini Canlılık Katar

Adres:

Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı

Randevu Telefon Numarası

İŞTE SEVSEN BEAUTY'NİN ÖNE ÇIKAN HİZMETLERİ

Protez Tırnak

Microblading Kaş Tasarımı

Kaş Pudralama

Dudak Renklendirme

Dudak Vitamini

Dipliner / Eyeliner

İpek Kirpik

Kirpik Lifting / Kaş Laminasyonu

Bay- Bayan Manikür / Pedikür

Kalıcı Oje

Kaş / Bıyık Alma

Tırnak Batması

































































Sevsen Beauty, Protez Tırnak tasarımları , İpek Kirpik Modelleri ve Dudak Dolgu işlemleriyle Isparta'da öne çıkıyor. Bir güzellik markası haline gelen Sevsen Beauty'nin uyguladığı İpeksize daha kalıcı daha uzun ve dolgun süper lüxkavuşmanızı sağlıyor.%100 safyapılan buuhtemelen şimdiye kadar gözlerinize uygulanan en iyi, en yumuşak ve en hafif kirpikler olacak. Bakışlarınıza derinlik ve anlam katacak...!Hacimli ve uzun kirpikler için Isparta'da tek adres Sevsen Beauty...Kalınlaşmış tırnaklarınızı kesmek, tırnaklarınıza şekil vermek veya Protez Tırnak için bir hizmete mi ihtiyacınız var?Sevsen Beauty'nin yüksek kaliteli tırnak bakımlarını deneyimleyin.Tırnaklar travma veya enfeksiyon nedeniyle hasar gördüğünde sonuç çok çirkin olabilir.Sevsen Beauty'nin Protez tırnak tasarımları mevcut tırnak ile bütünleşir ve zarar verici yapıştırıcı veya astar kullanımını gerektirmez. Hem de anında görsel bir çözüm isteyenler için çekici tırnaklar yapılmış olur. Böylece çirkin tırnaklarını ayakkabı içinde saklamalarına gerek kalmıyor. Randevu ve bilgi için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.Dudak vitamini uygulama sonrası etkilerden biri de cildin ihtiyacı olan oksijenlenme sağlanmış olduğundan yaşlanma etkileri de azaltılmış olur.Kişi hem gençleşmiş hem de daha hacimli ve genç dudaklara sahip olmuş olacaktır.Yaşın ilerlemesiyle dudak hacminde kayıplar görülür. Dudak yapısı incelir. Bu etkiler Hyalüronik asit dolgu ve vitaminlerle güvenli bir şekilde giderilmektedir. Dudaklar dolgun yapıdaysa bu görünümün korunması gerekir. Dudakların incelmesinin sebeplerinden biri de östrojen kaybıdır. Böyle bir durumda az miktarda dolguyla dudaklar biçimlendirilir, hacimlendirilir.Dudak vitamini ve dolgu uygulamalarında kişinin dudakları canlanmış, parlamış, gençleşmiş ve hacim almış bir görüntüye sahip olur.Ve işlem tamamlandığı anda hemen sonuç gözle görülür. Dudaklarda oluşan değişim anında fark edildiği görünür.