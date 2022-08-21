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Isparta'da ipek kirpik, protez tırnak, dudak vitamini uygulamaları Sevsen Beauty'de...

Isparta'da ipek kirpik, protez tırnak, dudak vitamini uygulamaları Sevsen Beauty'de...
ISPARTA
G.Tarihi: 21.08.2022 20:58
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BAYANLAR SEVSEN BEAUTY İLE GÖZ ALICI GÜZELLİĞE KAVUŞUYOR
 Sevsen Beauty, Protez Tırnak tasarımları , İpek Kirpik Modelleri ve  Dudak Dolgu işlemleriyle Isparta'da öne çıkıyor. Bir güzellik markası haline gelen Sevsen Beauty'nin uyguladığı İpek  kirpikler size daha kalıcı daha uzun ve dolgun süper lüx kirpiklere kavuşmanızı sağlıyor.
%100 saf ipekten yapılan bu kirpikler, muhtemelen şimdiye kadar gözlerinize uygulanan  en iyi, en yumuşak ve en hafif kirpikler olacak. Bakışlarınıza derinlik ve anlam katacak...!
Hacimli ve uzun kirpikler için Isparta'da tek adres Sevsen Beauty...


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Sevsen Beauty'nin diğer hizmetlerinden olan Protez Tırnak ve Dudak Vitamini...
Kalınlaşmış tırnaklarınızı kesmek, tırnaklarınıza şekil vermek veya Protez Tırnak  için bir hizmete mi  ihtiyacınız var?
Sevsen Beauty'nin yüksek kaliteli tırnak bakımlarını deneyimleyin. ''Tırnaklarınızın kalitesine ve görünümüne önem veriyoruz.''
Tırnaklar travma veya enfeksiyon nedeniyle hasar gördüğünde sonuç çok çirkin olabilir. ''Artık el ve ayaklarınızı gizlemek zorunda kalmayacağınız dayanıklı bir çözüm sunuyoruz.''  Sevsen Beauty'nin Protez tırnak tasarımları mevcut tırnak ile bütünleşir ve zarar verici yapıştırıcı veya astar kullanımını gerektirmez. Hem de anında görsel bir çözüm isteyenler için çekici tırnaklar yapılmış olur. Böylece  çirkin tırnaklarını ayakkabı içinde saklamalarına gerek kalmıyor.  Randevu ve bilgi için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.


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DUDAK DOLGU ( DUDAK VİTAMİNİ ) Dudak Vitamini Canlılık Katar

Dudak vitamini uygulama sonrası etkilerden biri de cildin ihtiyacı olan oksijenlenme sağlanmış olduğundan yaşlanma etkileri de azaltılmış olur.
Kişi hem gençleşmiş hem de daha hacimli ve genç dudaklara sahip olmuş olacaktır.

Yaşın ilerlemesiyle dudak hacminde kayıplar görülür. Dudak yapısı incelir. Bu etkiler Hyalüronik asit dolgu ve vitaminlerle güvenli bir şekilde giderilmektedir. Dudaklar dolgun yapıdaysa bu görünümün korunması gerekir. Dudakların incelmesinin sebeplerinden biri de östrojen kaybıdır. Böyle bir durumda az miktarda dolguyla dudaklar biçimlendirilir, hacimlendirilir.
Dudak vitamini ve dolgu uygulamalarında kişinin dudakları canlanmış, parlamış, gençleşmiş ve hacim almış bir görüntüye sahip olur. 
Ve işlem tamamlandığı anda hemen sonuç gözle görülür. Dudaklarda oluşan değişim anında fark edildiği görünür. 


Adres: Yayla mahallesi Gültutan sitesi 1610 sokak
No:14 Kat:2 ISPARTA ( Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı )
Randevu Telefon Numarası :0552 627 31 32

İŞTE SEVSEN BEAUTY'NİN ÖNE ÇIKAN HİZMETLERİ
  • Protez Tırnak
  • Microblading Kaş Tasarımı
  • Kaş Pudralama
  • Dudak Renklendirme 
  • Dudak Vitamini
  • Dipliner / Eyeliner
  • İpek Kirpik
  • Kirpik Lifting  / Kaş Laminasyonu
  • Bay- Bayan Manikür / Pedikür
  • Kalıcı Oje
  • Kaş / Bıyık Alma
  • Tırnak Batması


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